Cu trei zile intarziere, partidul Sor a organizat un concert dedicat zilei Victoriei. Invitati speciali au fost interpretii rusi Iosif Kobzon si Lev Lescenco. Prezent la eveniment, Voronin a fredonat cateva refrene - VIDEO

Parcul Afgan din sectorul Rascani a fost plin aseara de lume. Primii care au iesit in scena au fost artistii din Moldova, ca mai apoi sa-si faca aparitia invitatii speciali din Rusia. Lev Lescenco si Iosif Kobzon au interpretat, pe rand, mai multe piese din anii de razboi.

Oamenii prezenti la concert, majoritatea varstnici, au cantat impreuna cu ei. Veniti din mai multe raioane ale tarii, oamenii spun ca au vrut sa-i asculte pe cei doi artisti, pe care pana acum i-au vazut doar la televizor.

Au fost si cativa locuitori din Orhei, care spun ca au venit sa-si sustina primarul, Ilan Sor. Nu a mai contat nici faptul ca au sarbatorit noua mai cu o intarziere de trei zile.

Printre spectatori a fost si liderul comunistilor, Vladimir Voronin, care a fredonat si el cateva versuri.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Prietenii mei, Cabzon si Lescinco, m-am intalnit cu dumnelor si am venit impreuna la concert. Asa cante placute din istoria noastra. Si ca ce da moldovenii sarbatorile iubesc, super.”

Concertul s-a incheiat, traditional, cu un show cu focuri de artificii, care a durat aproximativ zece minute. Lev Lescenco spune ca a venit in Moldova la invitatia lui Ilan Sor si ca aici se simte ca acasa.

Lev LESCENCO, INTERPRET RUS: “Este pentru noi un pamant drag. Avem aici multi prieteni, suntem uniti cu legaturi fratesti, cu poporul din Moldova.”

Primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat la sapte ani de inchisoare in dosarul furtului miliardului, spune ca a organizat concertul cu intarziere pentru ca abia ieri cantaretii rusi au putut veni la Chisinau.

Ilan SHOR, LIDER PARTIDUL “SOR”: “Doi ani in urma am facut pentru orheieni. A fost Lev Lescenco, dar in acest an, dupa ce ne-au rugat locuitorii din Chisinau, noi am organizat concertul aici.”

Organizatorii ne-au spus ca vor anunta mai tarziu cat a costat evenimentul. Concertul organizat de partidul Sor incheie seria de manifestatii dedicate zilei de noua mai.

Partidul socialistilor a fost primul care a organizat un concert cu aceasta ocazie, pe data de 8 mai, cand pe scena din Piata Marii Adunari Nationale au cantat intrepretii rusi Oleg Gazmanov si Denis Maidanov. A doua zi, la invitatia Partidului Democrat la Chisinau au venit mai multi artisti straini, precum Thomas Anders, Delia si formatia Blue.