Cu o zi inainte de a reveni la munca, oamenii si-au incarcat bateriile in aer liber. Statiunile turistice au fost pline ochi. Cum s-au distrat - VIDEO

Pentru ca soarele a fost generos astazi, multi au ales sa viziteze locurile pitoresti din Moldova. Orheiul Vechi, de exemplu, era plin de oameni, dar si de masini. Acest cuplu a venit din Rusia. Olga si Evghenii recunosc ca au ramas incantati de privelisti.

"-Este frumos, cald si insorit. - Oamenii zambesc indiferent de viziunile politice, asa cum este la moda acum. Sunt produse ecologice.- Placinte.„

Spun ca dupa o excursie lunga, care a durat cateva ore bune, vor merge sa se odihneasca la una dintre statiunile turistice din apropiere. La fel a facut multa lume astazi. Asa ca, bucataresele nu au stat pe loc nicio clipa.

Comenzile veneau una dupa alta. Mirosul de zeama si friptura i-a ademenit pe oaspeti. Unde mai pui ca bucatele erau preparate dupa retete traditionale moldovenesti, imprumutate de la bunici. Fireste, alaturi de bucate, pe mese nu lipsea cate un paharut de vin. Au ramas multumiti, mai ales, turistii.

"-In primul rand, am comandat gogosari, mamaliga. - Muraturi, legume. - Tot ce reprezinta o carte de vizita a Moldovei. „

Aceasta femeie ne-a povestit ca s-a nascut in Moldova, dar pe cand avea 6 ani s-a mutat cu familia la New York. Peste 40 de ani s-a intors in tara.

"– Am fost la Orheiul Vechi. Am fost aici cu mama, cand aveam 5 ani. Imi amintesc de aceste stanci. Ne plimbam pe aici. Am gustat zeama cu smantana si ardei iute, care nu puteam sa-l mananc. „

Si vinariile s-au bucurat azi de atentie sporita. Impreuna cu familia ori prietenii, oamenii s-au odihnit din plin. Cozi au fost la mesele unde erau degustatii de vin. Rosu, alb sau rose, de toate au putut gusta vizitatorii. Unii au uitat si numarul paharelor date peste cap.

"- Toate sunt diferite. Nu-mi amintesc denumirile. - Am venit de la Bender. Suntem foarte multumiti. Este o zi reusita. „

Carnea a sfarait pe gratare, iar placintele erau preparate in aer liber, spre bucuria pofticiosilor. Minivacanta de 1 mai a durat 4 zile, iar de maine bugetarii se intorc la munca.