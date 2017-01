Cu ocazia a 25 de ani de la fondare, SPPS a realizat un filmulet in care agentii isi etaleaza toate abilitatile. In cele 17 minute, bodyguarzii par a fi actori de la Hollywood - VIDEO

Ii vedem in preajma primelor persoane in stat, dar nu si in actiune deoarece sunt putine situatii in care sunt nevoiti sa intervina. Vrobim despre agentii Serviciului Protectie si Paza de Stat, care ieri au sarbatorit 25 de la ani fondarea institutei. Cu aceasta ocazie, ei eu realizat un filmulet in care isi etaleaza toate abilitatile. In cele 17 minute, bodyguarzii par a fi actori de la Hollywood.