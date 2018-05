Cu ramuri de tei sau de nuc la porti, crestinii sarbatoresc Duminica Marea, cunoscuta in popor sub denumirea de Rusalii. De dimineata, enoriasii au mers la biserica, iar apoi s-au adunat cu prietenii la masa - VIDEO

Cu ramuri de tei sau de nuc la porti, crestinii sarbatoresc astazi Duminica Marea, cunoscuta in popor sub denumirea de Rusalii. De dimineata, enoriasii au mers la biserica, iar apoi s-au adunat cu prietenii la masa. In unele localitati a fost hramul satului, asa ca oamenii au avut motiv dublu de sarbatoare.