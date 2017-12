Cu sau fara bradul primariei, magia sarbatorilor de iarna deja se simte si la Chisinau. Zeci de pomi de Craciun si-au facut loc in fata centrelor comerciale - VIDEO

Acest pom se inalta falnic, nu in Piata Marii Adunari Nationale, ci ... in fata unui centru comercial. Ce-i drept, este artificial si de doua ori mai mic decat cel care ar urma sa fie inaugurat in centrul capitalei. Un administrator al magazinului spune ca pomul are 13 metri inaltime si a fost impodibit cu peste 8000 de globuri aurii si peste 13 mii de beculete. Nu ne-a spus insa cat costa.

„E inalt, frumos si bogat.”

„Mi-a placut luminitile si cum e aranjat. Chiar daca e artificial mi-as dori sa fie unul asa si in PMAN. Bradul inca lispeste.”

„Este destul de frumos. Este o pilda pentru primaria Chisinau. Extraordinar. Ar trebuie asa brazi de pus, dar nu de adus brazi din capatul pamantului.”

„Astmosfera de sarbatoare. Super.”

Si-a pus straie de sarbatoare si acest centru comercial. Pomul impodobit cu globuri aurii si rosii, atrage de departe privirile trecatorilor. Are 15 metri inaltime, fiind decorat cu peste 1000 de metri de ghirliande. Evident, in varf s-a pus o stea.

„Impresionant, e primul brad care il vedem astazi. Imi place combinatia de culori.”

„Vreau sa felicit toti Chisinauienii cu prima zi de iarna.”

Acest pom este fara globuri, in schimb are beculete led. Seamana cu unul din padure, spun trecatorii.

„Sunt incantata de acest brad. Tot e armonios. Creeaza dispozitie de sarbatoare.”

Administratorii centrelor comerciale sustin ca pomii vor sta pana la sfarsitul lunii ianuarie.