Cu scandari si pancarte, cativa localnici din Puhoi au protestat in centrul localitatii. Ei se plang ca nu au cu ce ajunge in capitala, din cauza ca autobuzul de pe ruta Puhoi-Chisinau a fost anulat - VIDEO

Protest la Puhoi. Cateva zeci de oamenii in frunte cu primarul s-au adunat astazi in centrul localitatii, fiind nemultumiti ca ruta de autobuz Puhoi-Chisinau a fost anulata. Localnicii spun ca, din aceasta cazua, sunt nevoiti sa se inghesuie in microbuzele care tranziteaza localitatea. Asta desi au strans bani si au cumparat doua autobuze, care stau parcate.