Cu scandari si pancarte, cativa localnici din Truseni au protestat in fata primariei din capitala. Ei se plang ca nu au cu ce ajunge la Chisinau, din cauza numarului mic de microbuze. Ce spun autoritatile - VIDEO

Satui sa mai astepte ore in sir microbuzul care sa-i duca la Chisinau, localnicii din Truseni au venit astazi sa protesteze in fata primariei. Oamenii spun ca putinele microbuze, care circula o data in ora sunt mereu pline pana la refuz, iar simbata si duminica acestea mai ca nu circula.

Elena MIHALACHE: “Rutiera e incarcata, parca e sauna si nu poti merge normal. Mai tarziu de ora 20 nu avem autobuz.”

Responsabilii de la Transport spun ca celor 11 mii de locuitori din Truseni le revin 22 de microbuze. Oamenii sustin insa ca ar circula doar 10 si oricum ar mai avea nevoie de inca 10.

“Oamenii din sat sunt disperati si nu mai au cu ce ajunge la oras, cu orele asteapta microbuzele. Degraba se incep frigurile si nu stiu ce o sa facem.”

“Personal am vrut sa merg duminica in oras si m-am urcat in a patra pentru ca toate erau pline pana in parbriz.”

Alaturi de localnici a protestat si un consilier local. Valeriu Tudor spune ca expediat un demers la primaria capitalei pentru a fi solutionata problema, insa nu a primit nici un raspuns.

Valeriu TUDOR, CONSILIER LOCAL, TRUSENI: “Localnicii se revolta vin la primaria Truseni, primarul spune ca ne-am adresat acolo nu vor se rezolve. Cei de la primaria orasului spun ca nu a aparut nici un demers.”

Astazi la sedinta primariei, Silvia Radu a citit un mesaj pe care spune ca l-a primit de la localnic din Truseni si le-a tras mata pe spinare subalternilor.

Oleg POIATA, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT, CHISINAU: “Nu sunt rutiere pentru ca agentilor economici nu le este convenabil sa puna mai multe unitati de transport public.”

Pana la sfarsitul saptamanii reponsabilii de la Directia Transport trebuie sa vina cu solutii pentru a rezolva problema transportului la Truseni, dar si la Bubuieci, unde de asemenea nu exista suficiente microbuze.