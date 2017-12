Amendat acum doi ani pentru ca vorbea la telefon in timp ce isi conducea Lexus-ul, Andrian Candu s-a filmat intr-un spot despre siguranta la trafic. E cu aceeasi masina si cu familia - VIDEO

In filmuletul sonorizat tot de Andrian Candu, presedintele Parlamentului isi pune fetita intr-un scaun special in automobil, indemnand astfel parintii sa aiba grija de siguranta copiilor in timpul calatoriilor cu masina.

"In brate nu inseamna in siguranta" - este mesajul spotului. Andrian Candu este, de curand, ambsadorul sigurantei rutiere.

Masina care apare in spot este un Lexus, cel mai probabil acelasi, la volanul caruia, Andrian Candu a fost surprins vorbind la telefon. Se intampla acum doi ani, iar presedintele Parlamentului a platit atunci si o amenda de 200 de lei.