Cu temelia casei crapate si beciurile pline cu apa. Asa s-au pomenit doua gospodarii din Costesti, Ialoveni, dupa ce un sant, sapat vara trecuta pentru canalizare, a fost lasat balta - VIDEO

Maria Grigorita si-au pus mainile in cap cand si-a vazit beciul plin cu noroi si apa, din cauza santului sapat acum o jumatate de an. Dupa ce zapada s-a topit, pamantul s-a surpat, iar acolo s-a adunat apa. In consecinta, tot namolul a ajuns in curtile localnicilor.

Maria GRIGORITA: “La fiecare 20 de minute pompam apa. Se gramadea pana la prima a doua scara si iar pompam, nu am dormit un minut.”

Numai in cizme din cauciuc poate sa-si ia ceva din pivinita. Femeia sta cu grija ca intr-o zi casa s-ar putea prabusi din cauza apei care se aduna dupa fiecare ploaie.

Maria GRIGORITA: “Uitati-va ca la noi casa e langa drum. Cat e pana la casa? Foarte putin, daca tot va ploua si nu vor astupa canalul e posibil sa ne avarieze si casa.”

Si Olga spune ca dupa ce apa din sant s-a scurs in ograda, la temelia casei au aparut mai multe fisuri.

Olga DUPLAVA: “A inceput si a sapat pana aici. Mi-a crapat si casa. Casa e crapata tare.”

Femeia spune ca s-a plans la primarie, dar nu s-au luat masuri.

Olga DUPLAVA: “Ii spun primarului, doamna Natalia, toata apa care vine din deal se opreste aici, se topeste zapada, toata apa va fi la mine sub casa. A zis bine, vom aduce pietris. Nu a adus nici pietris nici nisip, nimic.”

Iar ca sa iasa din ograda e o adevarata provocare. Mormane de noroi stau direct in poarta. Satenii se plang ca si drumul s-a transformat intr-o baltoaca, dupa ce zapada s-a topit.

Maria GRIGORRITA: “E namol, asa a ramas. Noi aici nu simtimt ca avem sosea, parca iesim din grajd-nu strada centrala.”

“Acum cand s-a topit zapada toata apa din deal vine la vecini in ograda. Dezastru. Lut, numai lut peste tot. Copii merg la scoala- dezastru. Mainile merg pe trotuar.”

Viceprimarul din localitate spune ca nu ei poarta responsabilitate pentru aceasta situatie, ci compania care a construit apeductul.

Andrei TURCAN, VICEPRIMAR LOCALITATEA COSTESTI: “Ne-am adresat de nenumarate ori catre dumnealor. De multe ori cu puterile proprii am astupat, am carat. Sambata au fost anuntati, luni iarasi am lucrat impreuna cu dumnealor. Nu pot finaliza pentru ca trebuie sa puna 32 de metri de teava centrala.”

Reprezentantii firmei nu ne-au raspuns la telefon pentru comentarii. Nu doar strada centrala, in apropierea careia a fost sapat santtul, este acoperita de noroi. Oamenii spun ca sunt nevoiti sa-si ia incaltaminte de schimb ca sa ajunga dintr-o parte a localitatii in alta.

“Sacose la picioare. Uneori incaltama galosi, ii duc la coltul drumului si I schimb acolo.”

“Soseaua e strasnic acolo, nu stiu cum merg microbuzele si noroi. Lumea tace si merge mai departe.”