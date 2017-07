Cu timpul, tarifele de roaming ar putea fi eliminate pentru tara noastra, a sugerat comisarul european pentru extindere, aflat in vizita la Chisinau

Tarifele de roaming ar putea fi eliminate pentru tara noastra, a sugerat astazi comisarul european pentru extindere, aflat in vizita la Chisinau. Abia in toamna vom afla cand. Dupa ce presedintele Parlamentului a anuntat ca Moldova ar putea depune cerere de aderare in 2018, astazi oficialul european a indemnat autoritatile sa se concentreze mai intai pe reforme.