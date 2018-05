Cu tricolorul la piept si drapele fluturand in aer, zeci de oameni s-au adunat la Cimitirul Eroilor din Chisinau pentru a-i comemora pe ostasii cazuti pe campul de lupta in Primul si al Doilea Razboi Mondial - VIDEO

Dupa slujba cativa participanti au tinut discursuri.

Manifestantii au tinut un minut de reculegere in timp ce era intonat imnul de stat.

Cei prezenti la eveniment spun ca aici se afla locul de veci al eroilor de diferite etnii cazuti pe campul de lupta si ca aici ar trebui sa aiba loc actiunile de comemorare, nu in Piata Marii Adunari Nationale cu concerte, blindate si focuri de artificii.

"Astazi am venit aici, nu acolo, aici e mai aproape de sufletul meu, sarbatoresc noua mai cei veniti aici, cei care au interese in lume si cei tradatori ai neamului."

"Noi suntem crestini nu suntem estici ca rusii sa facem souri, au trecut multi ani de atunci oamenii civilizati isi amintesc cu durere de razboi nu cu manifestari de acestea."

La eveniment au participat si mai multi tineri unionisti.

Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ODIP: "Din pacate aceasta zi este un mar al discordiei in Republica Moldova, oamenii se impart in doua tabere in invingatori si invinsi, ma intreb oare razboiul este un lucru care trebuie explicat ca este rau, suntem mandri ca am omorat milioane de oameni."

Au venit si oaspeti din Romania.

George SIMION, PRESEDINTE ACTIUNEA: "Cinstim eroii romani si nu numai, oamenii acestia au luptat si au murit pentru credinta lor. Sunt si rudele noastre aici am venit sa punem o floare."

Evenimentul s-a incheiat cu depuneri de flori la monumentul comun al eroilor cazuti in razboi.