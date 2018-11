Cu un deficit bugetar de peste 5 miliarde de lei, parlamentul a votat in prima lectura, bugetul de stat pentru anul viitor. Autoritatile mizeaza ca deficitul sa fie acoperit, in mare parte, din sursele externe- VIDEO

Bugetul de stat pentru anul 2019 prevede venituri de peste 42 de miliarde de lei. Cheltuielile insa sunt mult mai mari - de peste 47 de miliarde de lei, cu o crestere de 13% comparativ cu cele din 2018.

Vitalie IURCU, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL ECONOMIEI: “Prognoza macroeconomicA prevede ca Produsul Intern Brut in termeni reali fata de anul 2018 va fi in crestere cu 4,0 la suta. Conform estimarilor, in anul 2019, veniturile bugetului public national vor fi in crestere cu 9,4 la suta fata de anul curent, cheltuielile – cu 9,7 la suta.”

Valerian BEJAN, DEPUTAT PL: “Sunt incluse la capitolul venituri incasarile din recuperarea miliardului furat, aministia fiscala si acordarea cetateniei contra plata?

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: “Acordarea cetateniei contra plata nu genereaza incasari la bugetul de stat care se clasificala conturi de venituri. Poate sa nimereasca la contul de finantari. In acest caz ar fi emisii de valori mobiliare de stat pentru acei cetateni. // In ceea ce priveste miliardul preconizam incasari din confiscarile bunurilor”.

Autoritatile mizeaza sa acopere deficitul bugetar din granturi externe, din vanzarile si privatizarile unor institutii de stat si din amenzi. Acest lucru a starnit si un val de nemultumiri in randul deputatilor.





Opozitia s-a aratat surprinsa de optimismul guvernarii legat de asistenta financiara venita din partea partenerilor externi.





Dupa trei ore de discutii aprinse, bugetul pentru anul 2019 a fost aprobat. Documentul urmeaza a fi votat in lectura finala.