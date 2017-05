Cu un deficit de aproape jumatate de miliard de lei si cu o intarziere de 5 luni bugetul capitalei a fost aprobat in lectura finala - VIDEO

Cu un deficit de aproape jumatate de miliard de lei si cu o intarziere de 5 luni bugetul capitalei a fost aprobat astazi in lectura finala. Cei mai multi bani se vor cheltui pentru invatamant - un miliard si 700 de milioane. Sedinta de astazi a consiliului municipal a avut loc la sediul Apa-Canal si in premiera a fost intonat imnul capitalei in limba rusa.