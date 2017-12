Cu un dosar penal in Rusia, Plahotniuc se plange americanilor ca rusii ataca guvernarea de la Chisinau. Cu cine a plecat liderul democrat in SUA - FOTO

Aflat in vizita in Statele Unite, Vlad Plahotniuc s-a intalnit cu trei oficiali americani, sustine serviciul de presa PD. Cu acestia, liderul democrat ar fi discutat despre situatia din tara noastra, dar si despre relatia cu Rusia, in conditiile in care presa rusa anunta ieri ca Plahotniuc este banuit de omor.