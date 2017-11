Un microbuz de 56 de mii de euro cu televizor, camera video si aparat foto - centrul mobil al politiei capitalei. Oamenii legii asteapta plangeri chiar in strada - VIDEO

Astazi 5 politisti de la Directia generala securitate publica din capitala, si-au parasit birourile caldute, au urcat in microbuzul performanta si au pornit pe strazile capitalei. Primul popas l-au facut in scuarul Catedralei.

Daniela BUZATU, SEFA SECTIEI DE PREVENIRE SECURITATE PUBLICA: “Acest centru mobil ne ofera posibilitatea de a documenta pe loc, iata stand pe acest scaun, avem o masuta, un laptop si un printer. Imediat documentam cele relatate de cetatean, preluam plangerea, solicitarea lui.“

Centrul mobil va avea un itinerar stabilit din timp. Va ajunge in locuri aglomerate sau in sectoare cu o rata a criminalitatii crescute.

Corneliu GROZA, SEFUL DIRECTIEI DE POLITIE CHISINAU: “In afara de a promova idei, noi si consultam cetateanul. Primeste raspuns, unde poate sa primeasca un raspuns mai complet, gen daca e infractiune se adreseaza la investigatie, este o contraventie se adreseaza la serviciile de profil.“

Trecatorii, care nu au indraznit sa urce in microbuz au primit pliante informative.

“Eu prima data il vad si chiar o sa am curiozitatea sa intru sa vad la ce poti sa te adresezi. Poate e bine, ceva nou.“

“Stiti cum, nu toata lumea stie unde se afla toate inspectoratele acestea, dar asa te-ai apropiat si ai aflat, chiar acum am primit o informatie. -Dar simtiti politia aproape de popor? -Nu chiar.“

“Acum vad prima data, dar e binevenita, vad ca propaga reclamele astea cu reguli de circulatie sau cum sa ne pazim casa, averea.“

Acest barbat de 70 de ani, care este plecat in America de ani buni, spune ca acolo si fara astfel de centre mobile, sunt mai putine infractiuni decat ca la noi.

“Nu o sa ajute nimic, daca nu se incepe de sus. Eu am 18 ani de cand nu am fost in Moldova sunt plecat in State si acum am venit, iar diseara plec inapoi. Asa m-am lovit de niste biocratii de nu ai idee. Acolo daca ii lege, ii lege.“

Oamenii legii spun ca pana in 2020 ar putea sa apara inca 5, astfel de centre mobile.

Alexandru PANZARI, SEFUL INSPECTORATULUI GENERAL DE POLITIE: “Punem prevenirea pe primul loc decat infractiunea. Vom face tot posibilul ca raul sa nu sa se intample.“

Centrul Mobil de Prevenire si Informare, care costa 56 de mii de euro a fost oferit de Guvernul Federal al Germaniei. In dotarea Politiei, din donatiile anterioare, mai sunt inca doua centre. Unul se afla in gestiunea cadrul Directiei generale securitate publică, iar cel de-al doilea in gestiunea Inspectoratului National de Patrulare. La anul urmeaza sa fie achizitionat al patrulea.