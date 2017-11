Cu un nou ministru la Educatie, reprezentantii Agentiei pentru Curriculum si Evaluare au facut astazi bilantul examenelor de bacalaureat - VIDEO

In sesiunea de bacaluareat din acest an, au promovat examenele 68,8 la suta dintre candidati. Astfel, rata este cu circa 6 puncte procentuale mai mare decat anul trecut. Numarul celor care au incercat sa copiezeeste mai mic decat anul trecut. 13 elevi au fost dati afara, comparativ cu 85 cati au fost in 2016.

In ultimii trei ani rata de promovare in licee a crescut cu circa 20 la suta fata de anul 2014. Astfel daca acum trei ani 7 din 10 absolventi de licee au luat note de trecere la bacalaureat, atunci in sesiunea din acest an 9 din 10 candidati au promovat examenul. Din cele 80 de licee in care toti absolventii au sustinut examenul, fiecare a patra institutie este din mediul rural.

Anatol TOPALA, DIRECTOR AGENTIA NATIONALA PENTRU CURRICUM SI EVALUARE: ”Numarul in care toti elevii sustin examenul a crescut fata de 2014 de 3,5 ori si s-a mait de la 23 de licee la 80 de licee.”

Rezultatele mai bune nu se datoreaza reformelor initiate de fostul ministru Maia Sandu, spune directorul Agentiei Nationale de Evaluare.

Anatol TOPALA, DIRECTOR AGENTIA NATIONALA PENTRU CURRICUM SI EVALUARE: ”Rezultalele sunt mai bune pentru ca elevii muncesc mai mult, cadrele didactice. Nu tine de monitorizare video, cat de desfasurearea corecta a examenelor.”

Elevii au insa idei imparite.

”Din cauza camerelor video ii stimuleaza sa invete.”

”Instalarea camerelor e un stimul.”

”Profesorii ne pregatesc mai mult sis a exersam”.

In acest an au fost admisi la examnul de bacalaureat 18760 de candidati.