Cu un patruped dresat in Franta, vamesii moldoveni au aratat, printr-un exercitiu, la ce se pricep mai bine. Au prins un grup de contrabandisti, iar cainii au descoperit droguri si tigari - VIDEO

Conform scenariului, un grup de contrabandisti ar fi incercat sa treaca ilegal frontiera tarii noastre cu tigari de contrabanda si droguri. Ulterior, la treaba au trecut si patrupezii.

Pentru a testa vigilenta patrupezilor, in una dintre cutiile aranjate intr-un rand, vamesii au ascuns tigari. Cainii le-au gasit cat ai zice peste. Vedeta zilei a fost Angie, patrupedul care din 2011 a descoperit jumatate de milion de pachete de tigari ascunse de contrabandisti.

A fost dresata in Franta si intelege doar frantuzeste. Angie are sase ani, iar de cand a fost adusa in Moldova, a devenit membru de onoare al familiei Braga.

Tot astazi serviciile operative ale Vamii si-au etalat si echipamentul care, spun ei, le usureaza munca. Potrivit Serviciului Vamal, de la inceputul anului trecut, echipele mobile ale institutiei au confiscat bunuri de contrabanda in valoare de peste 21 de milioane de lei. Patrupezii serviciului au ajutat la descoperirea a peste 4 milioane si jumatate de pachete de tigari de contrabanda.