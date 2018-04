Cu un salariu anual de 180 de mii de lei, ministrul de interne Alexandru Jizdan, locuieste intr-o vila de lux. Aceasta se afla in orasul Codru, iar valoarea constructiei pe piata se ridica la patru milioane de lei. Investigatie Rise - VIDEO

Potrivit Rise Moldova, vila de 300 de metri patrati in care ministrul Alexandru Jizdan ar locui de mai bine de 5 ani, a aparut in declaratia de avere al acestuia abia dupa ce reporterii de la Rise au aflat despre constructia propriu-zisa. Desi recunoaste ca locuieste acolo, ministrul de Interne continua sa isi ascunda imobilul in spatele socrilor sai.

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: "Casa aceasta nu este una furata sau construita, asa cum vreti sa interpretati dumneavoastra. Aceasta casa este construita cu efort comun. Este un proiect comun al meu si al unor membri ai familiei mele. A fost construita mult timp, dar pana la urma s-a decis ca ea sa fie introdusa in declaratia pe venit pe mine, deoarece eu locuiesc in aceasta casa."

Imobilul care are doua niveluri, mansarda, si este inconjurat de un gard inalt, se afla intr-o zona selecta din municipiul Chisinau. Locuinta ministrului este inregistrata pe numele socrilor sai. Cei din urma, insa, traiesc intr-o casa modesta din satul Geamana, Anenii Noi, se arata in investigatie.

Reporterii Rise au discutat cu parintii sotiei lui Alexandru Jizdan si au incercat sa afle cui, de fapt, ii apartine locuinta luxoasa.



"-Imobilul e scris pe dumneavoastra. Mie nu-mi trebuie nimic.-Eu ti-am spus ca nu vorbesc nimic, s-a mantuit.-Acolo locuieste familia Jizdan.-Eu nu stiu, nu stiu.-Cum nu stiti, e casa dumneavoastra?!-Si daca e a mea, ce? Traiesc baietii acolo si la revedere."



Rise Moldova mai scrie ca, potrivit documentelor cadastrale, locuinta a fost data in exploatare in 2011, pe cand Jizdan era sef de directie la Ministerul de Interne. Terenul a fost cumparat insa mult mai devreme, in 2006, cand Jizdan avea aceeasi functie.

Am incercat sa-l intrebam pe ministrul de Interne, cum totusi a reusit sa adune atatia bani pentru a investi in imobil si cu cat a contribuit la constructia casei, acesta insa nu ne-a raspuns la telefon. Alexandru Jizdan are o cariera de peste 20 de ani in structurile de forta.

Potrivit ultimei declaratii de avere, acesta mai detine un apartament de peste 70 de metri patrati, un teren de sase ari si doua masini - un Land Rover in valoare de 20 de mii de euro, cumparat in 2015, si un Volkswagen de 10 mii de euro, procurat in 2013, care este condus de sotie.