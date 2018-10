Cui apartine masina, care a fost vandalizata de mai multi tineri pe o strada din centul capitalei, iar camera de supraveghere a surprins momentul - VIDEO

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum cei patru tineri vor mai intai sa smulga un indicator de pe marginea strazii, insa nu le reuseste. Ulterior, unul dintre ei urca cu picioarele pe automobil, se plimba pe el putin, dupa care sare jos. Imaginile au fost postate de proprietarul masinii pe internet, iar politia s-a sesizat in baza acestora si ii cauta pe faptasi.

Nu este clar cum ii va gasi politia, in conditiile in care in imagini nu se vad fetele indivizilor. Potrivit oamenilor legii, barbatul caruia ii apartine vehiculul nu a depus o plangere la ei. Am incercat sa il contactam, acesta insa nu ne-a raspuns la telefon. Nu este clara nici suna prejudiciului.