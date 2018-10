Cui apartine si cine se afla la bordul navei sub pavilion moldovenesc care transporta 1 400 de kg de cocaina si a fost retinuta de autoritatile spaniole in apropiere de Insulele Canare. Ce spun autoritatile de la noi - AUDIO

Comunicatul emis de catre capitalia portului Giurgiulesti:

"La data de 22.10.2018, la bordul navei ” BREATH” care se exploata sub Pavilionul Republicii Moldova, în urma reţinerii de autorităţile Spaniole a fost depistată o cantitate de 1400 kg de substanţe narcotice (cocaină). Echipajul acestei nave este format din cetăţeni a Turciei, Bulgariei,Ucrainei şi Georgiei.

De menţionat faptul că nava vizată a fost înregistrată provizoriu în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova, şi la moment se află în procedura de perfectare a documentelor pentru înregistrare permanentă.

La momentul înregistrării provizorii a navei, instituţiile de resort au verificat istoria navei, identitatea armatorului, şi datorită lipsei suspiciunilor, şi absenţei acestora în listele persoanelor fizice şi juridice supuse unor sancţiuni, sau aflate sub embargou, nava a fost acceptată spre înregistrare provizorie, urmând să fie prezentată inspectorilor statului pavilion pentru examinare înainte de înregistrare permanentă.

De menţionat faptul că astfel de infracţiuni nu depind de pavilionul navei, ci sunt comise de echipajul navei şi în mare parte fără ca armatorul sau proprietarul să fie la curent cu aceste activităţi ilegale.

Totodată în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale din domeniul transportului maritim, în cazul infracţiunilor penale la bordul navelor, se aplică jurisdicţia şi legislaţia statului riveran, statului port, statului pavilion sau statului a cărui cetăţenie o deţine echipajul, şi în dependenţă de situaţia geografică a navei la momentul comiterii infracţiunii, se aplică legislaţia statului afectat sau care este cel mai interesat în demararea anchetei.

În cazul menţionat, nava se afla în apele teritoriale a Spaniei (Insulele Canare), care în situaţia dată se consideră în calitate de stat riveran şi stat port, respectiv legislaţia acestui stat se aplică la acest caz. În conformitate cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la dreptul mării (la care Republica Moldova este parte), statul riveran (sau statul port) legislaţia căruia este încălcată, poate să solicite statului de pavilion prezentarea informaţiei necesare pentru desfăşurarea adecvată a anchetei.

La momentul actual IP Căpitănia portului Giurgiuleşti ţine legătura cu autorităţile Spaniole, proprietarul şi operatorul navei, societatea de clasificare la evidenţa căreia se află nava. În procesul de executarea a atribuţiilor statului de pavilion, autorităţile competente din Republica Moldova duc o colaborare în vederea depistării şi contracarării acţiunilor ilicite în care sunt implicate navele sub Pavilionul Republicii Moldova, sau navelor indiferent de pavilion care intră în Complexul portuar Giurgiuleşti.

Republicii Moldova nu se vor aplica careva sancţiuni pe plan internaţional drept rezultat a cazului menţionat în care a fost implicată o navă sub Pavilionul Republicii Moldova, datorită faptului că statul-pavilion nu duce răspundere pentru activitatea comercială a armatorilor navelor sub pavilionul său, şi acţionează în interesul, său sau oferă suport statului legislaţia căruia a fost încălcată.

Avînd în vedere cele menţionate, şi faptul că nava indicată nu este înregistrată permanent în Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova, IP Căpitănia portului Giurgiuleşti îşi rezervă dreptul de anulare a acesteia prin excluderea din Registrul de Stat al Navelor al Republicii Moldova.

În baza ordinului intern nr.71-P din 23.10.2018 înregistrarea navei a fost suspendată din Registrul de Stat al navelor."

O nava sub pavilion moldovenesc, plina cu cocaina, a fost interceptata de Politia Nationala spaniola si Agentia americana Anti-Drog (DEA) pe Atlantic, in apropiere de Insulele Canare.

Potrivit presei spaniole, nava cargou ce transporta aproape o tona si jumatate de cocaina a pornit la inceputul lunii octombrie din Turcia si urma sa ajunga in America Latina, fara a se opri in vreun port, iar de acolo, destinatia finala era Spania.

In urma unei operatiuni ample, cu implicarea agentilor Politiei Nationale spaniole, ofiterilor de la Agentia americana Anti-Drog (DEA) si reprezentantii Armatei spaniole, nava sub pavilion moldovenesc, cu denumirea Breath, a fost retinuta ieri, 23 octombrie, in apele Oceanului Atlantic, in apropiere de Insulele Canare.

Feribotul era incarcat cu 1 400 kg de cocaina. Zece membri ai echipajului au fost retinuti pentru trafic de droguri in proportii deosebit de mari.