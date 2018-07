Culisele unui sistem medical „diagnosticat” cu pneumonie: "Ne-au trimis pe 10 zile in iad" - ZdG.md

Pneumonia este una dintre cele mai frecvente afecţiuni severe respiratorii şi cea mai frecventă cauză infecţioasă a decesului copiilor din întreaga lume. Anual, sunt înregistrate 150 milioane de cazuri de pneumonie, 16% din totalul deceselor la copii de până la 5 ani survine din această cauză. Circa 920 mii de copii au decedat doar în 2015, arată datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

Când părinţilor nu le mai este frică să vorbească

Afirmaţiile medicului Mihai Stratulat, din 10 iulie, precum că unele instituţii medicale din Chişinău ar diagnostica nemotivat copiii cu pneumonie şi i-ar spitaliza doar pentru a obţine mai mulţi bani de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM), au zdruncinat sistemul, iar dezvăluirile pacienţilor nu au întârziat să apară. Potrivit acestora, copiii sunt diagnosticaţi cu pneumonie chiar şi imediat după naştere, fiindu-le administrate antibiotice săptămâni sau chiar luni în şir.

Natalia Roşca este una dintre mamele care se declară nemulţumită de stabilirea diagnosticului de pneumonie şi administrarea excesivă a antibioticelor pruncului său.

„În 2012, am născut prematur la Spitalul Clinic Municipal nr. 1. Trebuia să stăm internaţi până copilul ar fi acumulat greutatea necesară pentru externare. Din start ni s-a pus diagnosticul „pneumonie”. Copilului i se administrau antibiotice de 2 ori pe zi. Am fost internaţi o lună, până am ajuns la greutatea necesară. Între timp, am mai făcut analize, radiografii, în urma cărora se consta necesitatea administrării în continuare a antibioticelor”, a declarat Natalia pentru Ziarul de Garda.

„Ne-au trimis pe 10 zile în iad”

„La câteva săptămâni de la externare, copilul avea diaree. Am ajuns iarăşi la spital. Ne-au internat cu pneumonie încă pe 10 zile. Peste câteva luni, iar ne-au internat cu pneumonie. Până la un an am fost internaţi de 4 ori cu bronhopneumonie şi bronşită. În cele din urmă, copilul nu mai suporta niciun antibiotic. Făcuse intoxicaţie. La ultima internare, îi schimbau antibioticul zilnic. Coşmar, durere, deznădejde, frică. La un an, copilul cântărea doar 6 kg. Nici diversificarea n-am putut-o face. Nu voia să mănânce nimic decât lapte praf. Treptat, lucrurile au revenit la normal. Când avea febră sau tuse, tratam cu remedii naturiste, aşa cum ne tratau părinţii noştri. Îmi era frică să mă adresez la asistenţa medicală. În prezent, la 6 ani, copilul cântăreşte vreo 12 kg. Experienţa pe care am trăit-o m-a marcat pe viaţă. Cu cel de-al treilea copil, s-a întâmplat la fel. Imediat după naştere, ne-au trimis pe 10 zile în iad. Am încercat să refuz spitalizarea, dar m-au ameninţat cu viaţa copilului şi iresponsabilitatea de mamă. A fost ultima mea internare. Am mers la medic, la dl Stratulat. De fiecare dată ne recomanda inhalaţii, nu mai cumpăram medicamente şi nici copiii nu se îmbolnăveau atât de des”, a declarat Natalia, pentru Ziarul de Garda.

Acum un an, familia Roşca s-a transferat cu traiul în Germania. Nu au apelat încă la serviciile medicilor de acolo, dar a auzit doar laude la adresa medicilor şi a serviciilor medicale.

