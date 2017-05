Culmea tupeului! Un taxi opreste in statia de troleibuz si "incarca" masina cu 9 tineri - Totul s-a intamplat pe bulevardul Dacia, iar acum soferul risca sa fie sanctionat - VIDEO

"Inspectoratul National de Patrulare s-a autosesizat pe cazul inregistrat ieri, 3 mai, in jurul orei 12:00, pe bulevardul Dacia din capitala. Atasat la secventa video aparuta pe internet este specificat ca „soferul unui taxi a oprit neregulamentar in statia de troleibuz, apoi a imbarcat mai multe persoane in masina si s-a pornit spre aeroport, fara sa-i pese ca a supra incarcat masina”. Cazul a fost inregistrat la Brigada de patrulare a INP, iar soferul urmeaza de a fi documentat conform legislatiei, cu aplicarea unei amenzi de la 600 pana la 750 de lei cu aplicarea a 3 puncte de penalizare.", se arata intr-un comunicat al INP.

*Video Chisinaul Terminat via Facebook.com