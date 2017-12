Cum a ajuns Betisor sefa adjuncta la Procuratura Anticoruptie. CV-ul si averea procurorului care a instrumentat dosarul fostului premier Vlad Filat - ZdG.md

La doi ani dupa ce a ajuns in atentia opiniei publice instrumentand dosarul fostului premier Vladimir Filat, condamnat in final la 9 ani de inchisoare cu executare, Adriana Betisor devine adjuncta sefului Procuraturii Anticoruptie. Aceasta a castigat un concurs la care s-au inscris alti doi procurori care au gestionat in ultimul an dosare de rezonanta, Vladislav Bobrov, procurorul din dosarul fostului deputat Chiril Lucinschi, si Dumitru Robu, acuzatorul de stat care gestioneaza dosarul primarului suspendat din functie, Dorin Chirtoaca. Adriana Betisor urmeaza sa fie numita in functie prin ordinul procurorului general al Republicii Moldova, Eduard Harunjen, scrie Ziarul de Garda.