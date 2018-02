Cum a ajuns Dorin Chirtoaca in atentia publica de la Chisinau, castigand ulterior 3 mandate de primar. Filmul celor 10 ani la carma primariei - VIDEO

In iunie 2007, Dorin Chirtoaca este ales primar, cu 61,17 la suta din voturi, fiind cel mai tanar primar al unei capitale europene.

Anii 2007 si 2008 au fost marcati de neintelegeri intre Dorin Chirtoaca si autoritatile centrale, la guvernare fiind comunistii. Astfel, in ajunul sarbatorilor de iarna bradul a "disparut" peste noapte.

Eliferie HARUTA, DIRECTOR I.M. “SPATII VERZI”: “Am constatat ca bradul nu-i. Paznicul a spus ca vineri spre sambata noaptea a fost transportat intr-un loc necunoscut.”

Cel de-al doilea mandat, Dorin Chirtoaca il obtine in urma alegerilor din 2011, cand castiga la limita in fata comunistului de atunci Igor Dodon.

Dorin CHIRTOACA: “Am scos orasul din rahat, mai candidez pentru un mandat.”

In 2015 Dorin Chirtoaca o invinge pe rivala sa, socialista Zinaida Greceanii si obtine al treilea mandat de primar. A acumulat 53,5 la suta din sufragii, cu 7 puncte procentuale mai mult decat rivala sa, socialista Zinaida Greceanii.

„I-am rupt.”

De-a lungul timpului, primarul a avut aparitii spectaculoase si a incercat chiar sa faca haz de unele situatii in care era criticat, cum s-a intamplat pe santierul de pe bulevardul Negruzzi, care a fost inndat, dupa ce mai multe guri de canalizare au cedat.

Dorin CHIRTOACA: “Astazi, inauguram un nou obiectiv la Chisinau. Cascada Niagara.”

Chirtoaca a incercat si cascadorii. A urcat pe un panou pe podul de la circ pentru a convinge un tanar ce ameninta ca se sinucide, sa renunte la idee.

2 februarie 2016

A testat orice mijloc de transport si se aventura sa intre in orice gaura chiar si de canalizare. A fost criticat pentru multe, inclusiv pentru pista pentru biciclisti de pe bulevardul Stefan cel Mare, care pornea din curba.

5 august 2016

Dorin CHIRTOACA: "E greu din patrat sa faci un rotund."

Si sedintele Primariei erau colorate, Dorin Chirtoaca a primit si „trofee” pentru incompetenta acordate de oponentii sai politici.

Dorin CHIRTOACA: "Aceasta cupa o las asa cum o vedeti. Nu ma ating de ea. Sa se usuce. Si o aduc la fiecare cladire termoizolata si reabilitata sa cunoasca tot chisinaul cum noi am adus 25 mln de euro, iar voi o cupa cu glod. Iata diferenta dintre noi si dvs. Asa ca la drum colegi si multumim pentru cadou."

Dorin Chirtoaca a fost surprins injurand, iar la una din sedintele primariei a fost chiar urecheat de consilierul socialist Ion Ceban.

In cei aproape 10, cat s-a afla la carma primariei, Dorin Chirtoaca, an de an a iesit la raport in scuarul Europei unde s-a laudat cu mai multe proiecte, pe care le-a numit de suflet cum ar fi Parcul Valea Morilor, scara cascadelor, reparatia mai multor strazi, dar si cele peste 200 de troleibuze noi.

Totusi, de-a lungul anilor, Dorin Chirtoaca a fost invinuit de mai multe ilegalitati. In 2015, in ultimul sau discurs inainte sa fie retinut, fostul premier Vlad Filat a vorbit despre faptul ca pe numele lui Chirtoaca ar fi o multime de dosare.

Acum opt luni, Dorin Chirtoaca a fost retinut si plasat in arest la domiciliu in dosarul parcarilor cu plata, fiind banuit de trafic de influenta.

Dorin CHIRTOACA: "Nici Directia Transport si nici viceprimarul de ramura nu mi-a comunicat mie personal despre semnarea contractului."

In septembrie 2017, Dorin Chirtoaca a fost citat la Procuratura, banuit intr-un alt dosar, in care este suspectat de depasirea atributiilor de serviciu. Atunci acesta nu si-a putut stapani emotiile.

DORIN CHIRTOACA: "Sentinta mea este ca nu am familie si copii."

In noiembrie 2017, Dorin Chirtoaca, care se declara nevinovat, a fost plasat sub control judiciar.

DORIN CHIRTOACA: "Ceva nu este in regula, este o decizie tardiva, de ochii lumii, inainte de referendum."

Pe 19 noiembrie a fost organizat un referendum pentru demiterea primarului general Dorin Chirtoaca, insa acesta a esuat din cauza prezentei scazute la vot, de 17,5 la suta.

Pentru demiterea lui Dorin Chirtoaca au votat atunci peste 93 de mii de persoane, adica circa 87 de procente, iar contra demiterii au votat mai putin de 14 mii de persoane, adica 12,88%. Dupa referendumul esuat liberalii au spus ca Dorin Chirtoaca a primit un al patrulea vot de incredere din partea alegatorilor.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT, CHISINAU: “Au adus un subiect artificial in opinia publica, in agenda societatii si au dat peste cap viata noastra, toate fara niciun rost, fara niciun folos.”

Silvia Radu a devenit primar interimar al capitalei, preluand functia printr-o decizie semnata de Nistor Grozavu. Aceasta a fost criticata de liberali care au spus ca este ilegala. Chiar din prima zi, la indicatia Silviei Radu, lucrurile lui Dorin Chirtoaca au fost scoase din birou.

Dorin Chirtoaca are o casa la Colonita mostenita. Tot la Colonita are si un teren intravilan, iar in Chisinau un apartament. Chirtoaca are doua masini: un Opel Astra din 1993 in valoare 28400 lei si un BMW din 1997, estimat la 96 mii de lei.