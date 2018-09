De la primar interimar independent: "Nu sunt persoana lui Plahotniuc", la ministru in Guvernul Filip: "Am acceptat propunerea lui Pavel Filip, una neasteptata." Cum a aparut Silvia Radu pe arena politica - VIDEO

Silvia RADU, EX-CANDIDAT PRIMARIA CHISINAU: “Sunt o persoana suficient de puternica si autosuficienta pentru ca sa evit sa fiu proiectul cuiva. Am zis nu o data, sunt independenta, nu sunt persoana dlui Plahotniuc."

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PDM: “Partidul Democrat nu are niciun fel de aspiratii la primaria capitalei.”

Controversele in jurul intelegerii neformale dintre democrati si Silvia Radu, au planat inca de la numirea acesteia in functia de primar interimar al capitalei, la sfarsitul anului trecut. Campania electorala pentru localele din Chisinau a alimentat si mai mult aceste zvonuri, cand adversarii acesteia invocau promovarea intensa a ei la televiziunile controlate de liderul PD Vladimir Plahotniuc.

Silvia RADU, EX-CANDIDAT PRIMARIA CHISINAU: “Unicul interes pe care il promovez este al chisinauienilor si al niciunui partid politic.”





O luna mai tarziu, Radu mentiona ca un eventual fotoliu in executiv nu o intereseaza.

“- Ati avut vreo propunere. Dar ati accepta-o? - Nu.”

De altfel, acum trei luni, dupa ce aceasta a pierdut alegerile locale, si Vlad Plahotniuc preciza pentru portalul tribuna.md ca la partid nu s-a discutat despre o eventuala functie pentru Silvia Radu la Guvern. Astazi lucrurile au luat insa o alta intorsatura.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: “Contez foarte mult pe calitatile manageriale ale Silviei Radu.”

Silvia Radu si-a manifestat calitatile de sefa la primaria Chisinau, dandu-si afara subalternii, rand pe rand.

Silvia RADU, EX-CANDIDAT PRIMARIA CHISINAU: “Iesiti. Eu sunt seful dvs.”

Si a ajuns in gura lumii dupa ce pomul de Craciun care urma sa fie instalat in centrul capitalei arata dezastruos.

Silvia RADU, EX-CANDIDAT PRIMARIA CHISINAU: “Nu ne explicati o sa aduceti alt brad? - Am scris pozitia mea pe fb.”

Si covorul de flori, de aproape, 2 milioane de lei, amenajat de ea in fata Catedralei a starnit controverse.

Silvia RADU, EX-CANDIDAT PRIMARIA CHISINAU: “Chisinaul a ajuns in presa internationala, dupa multi ani orasul nostru este mentionat pozitiv. “

Filolog de profesie si cu tata profesor de limba romana, Silvia Radu s-a remarcat si prin cuvinte schimonosite sau exprimari gresite.

Silvia RADU, EX-CANDIDAT PRIMARIA CHISINAU: “Sa-si permita sa mentie cel putin preturile. Mergea vorba despre deszapezire. Parcare nereglementata. Sa pregatiti un plan de actiuni concret ce tine de reducerea accedintalitatii in Chisinau.“

Inainte de a ajunge sa conduca primaria municipala si sa candideze la localele din Chisinau, Radu si-a incercat norocul si la prezidentialele din 2016, la care a acumulat in jur de 5.000 de voturi sau 0,37% din sufragii. Pana a fi interesata de politica, timp de 7 ani, ea a detinut functia de presedinte la Gas Natural Fenosa de unde ridica un salariu impunator.

Silvia RADU, EX-CANDIDAT PRIMARIA CHISINAU: "Este un salariu international, care se plateste la managerii din intreaga lume. Nu este exagerat, chiar este un salariu mult mai mic fata de cat se plateste in alte tari. “

Silvia Radu este casatorita si are trei copii. Potrivit declaratiei sale de avere, ea detine impreuna cu sotul aproape 40 de hectare de pamant, un iaz in arenda, o casa in Chisinau, doua apartamente, trei automobile si cotele parţi de la trei companii.