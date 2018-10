Cativa protestatari au intrat in multimea din PMAN si l-au huiduit pe Vlad Plahotniuc chiar in timpul discursului sau. Cum a avut loc manifestatia democratilor din centrul capitalei. Ce spun oamenii prezenti la eveniment - VIDEO

“Ceva extraordinar, Moldova se schimba. Moldova nu mai este ceea ce a fost inainte, Moldova e tanara.”

O manifestatie ca un spectacol a fost organizata astazi in centrul orasului. Pe scena impunatoare au urcat deputati democrati si zeci de membri de partid, care au stat in picioare, aproape 3 ore, cat a tinut evenimentul. Au aplaudat si au dat tonul sloganelor.

Ministrul Educatiei, Monica Babuc si fostul sef de la Justitie, Vladimir Cebotari, au format pentru cateva ore, un cuplu de prezentatori. Protagonistul mitingului a fost liderul democrat, Vlad Plahotniuc, care a stat ceva vreme in preajma multimii si s-a lasat fotografiat.

“- Cine v-a facut fotografii? - Erau vreo 6-7. Dumnealui imi spune ian uitati-va aici si eu ii zic ce sa ma uit ca sunt plina de scarba.”

Plahotniuc s-a retras apoi in spatele scenei, fara sa bage in seama presa. Rand pe rand, democratii au tinut discursuri in care au vorbit despre realizari la o mie de zile de cand a fost format cabinetul Filip.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRUL RM: “Astazi in Moldova pensia medie pentru prima data dupa independenta a depasit minimul mediu pentru pensionari.”

“Am lucrat 43 de ani si am 1600 de lei pensia si nici nu mi-o recalculeaza.”

La un moment dat, discursul lui Andrian Candu abia de se auzea din cauza huiduielilor unor protestatari.

"Ma deranjeaza tabloul asta albastru cu PDM. - De ce? - Pentru ca in spatele lro stau hoti, talhari si criminali.”

“Oamenii nu au bani pentru o paine pe masa, profesorii sunt rapiti de pe strada, in timp ce la televizor ni se spune ca democratia creste. Nu este corect, doamna.”

Democratii sustin ca au adus astazi in Piata Marii Adunari Nationale 100 de mii de oameni. Politia, care de obicei anunta de doua ori mai putini demonstranti, azi practic confirma cifra organizatorilor si vorbeste de un numar de 90 de mii.

“- Ce eveniment are loc aici? - Nu stiu.“

”- De ce ati venit aici? - Sa nu stau acasa.”

“Imi pare ca tot ce se vorbeste este drept, speram ca viitorul e al partidului.”

Manifestatia a fost incheiata cu votul multimii acordat unui angajament asumat de formatiune in preajma alegerilor parlamentare. Plahotniuc s-a alaturat colegilor democrati de pe scena la finalul manifestatiei, atunci cand a vorbit si el la microfon.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PDM: “Politica pentru Moldova inseamna sa ne restabilim identitatea noastra nationala si sa avem un rol activ in relatiile externe. Nu mai putem tolera statutul de obiect al geopoliticii, cum am fost in ultimele decenii.”

“Democratii sunt pentru Moldova, dar socialistii, liberalii ce nu tot sunt pentru Moldova?”

Dupa aproape doua ore, programul s-a incheiat, iar oamenii brusc s-au imprastiat. In timp ce conducerea formatiunii iesea pe usa din spate, ferindu-se astfel de presa, participantii se grabeau spre autocare ca sa se intoarca acasa.

“Au fost oamenii ingramaditi de rpin toate raioanele, pentru ca lumea a vrut sa isi arate puterea.”

Chisinaul a fost de dimineata impanzit de autocare. Multe strazi au fost blocate tocmai ca soferii sa isi poata parca microbuzele.

”Nu stiu cine a organizat, au venit, ne-au luat, am venit si gata.”

“- Noi singuri ne-am organizat. - Cat ati platit fiecare? - Noi singuri am platit, dvs ce va intereseaza?”

“Cand intelectualitatea satului e obligata sa vina si trebuie sa rabde sa nu piarda serviciu.”

Ziarul de Garda scrie ca manifestantii ar fi primit pliante informative inainte de a veni in Piata, pe care erau indicate raspunsuri pentru intrebarile jurnalistilor. O informatie asemanatoare a publicat si liberalul Dorin Chirtoaca.

In ambele foi se vorbeste despre proiectele guvernului si motivele pentru care oamenii au venit in centrul Chisinaului. Democratul Sergiu Sirbu ne-a spus ca nu cunoaste daca sunt veridice aceste pliante, dar spune ca nu vede nimic rau in a imparti niste teze oamenilor, pentru a le fi mai usor sa comunice.