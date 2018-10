Cum a explicat Guvernul la CtEDO „extradarea camuflata” a cetatenilor turci - Ziarul de Garda

In explicatiile prezentate Curtii Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) referitor la cazul cetatenilor turci, Guvernul R. Moldova sustine ca nu a incalcat procedura privind declararea acestora drept persoane indezirabile si indepartarea sub escorta de pe teritoriul tarii. Agentul guvernamental, Oleg Rotari, scrie, în explicatia prezentata instantei europene la 5 octombrie, ca angajatii „Orizont” au fost escortati in Turcia pentru ca nu au solicitat „intoarcerea voluntara intr-o alta tara decat tara lor de origine” si ca nu au revendicat faptul ca „ar putea fi torturati sau supusi unui tratament inuman in Turcia”, scrie ZdG.md.