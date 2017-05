Cum a fost intampinat astazi Dorin Chirtoaca la sedinta primariei - cu peste proaspat si mamaliga. Edilul capitalei a primit si un premiu: "Mita Anului" - VIDEO

"Iar acestia, (beeep) – Avand in vedere ca presedintele partidului a spus ca luati mita mamaliga si peste si un premiu “Mita Anului.”

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Eu nu cred ca e nevoie sa deschidem teatrul, poftim circul e aici in fiecare luna, cine doreste cu mare placere.”

Gestul de astazi al socialistilor este o replica la declaratia facuta de Mihai Ghimpu in cadrul emisiunii “InPROfunzime.” Liderul PL spunea ca in pachetul primit de ministrul liberal al transporturilor, Iurie Chirinciuc, moment surprins de camerele instalte de CNA, se putea afla o bucata de peste sau mamaliga si nu neaparat bani. Iurie Chirinciuc se afla acum in arest, fiind cercetat intr-un dosar de coruptie.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU "Lasa-i sa se dea in spectacol, eu nu am nimica impotriva. Din ceea ce am reusit sa ne documentam, acolo e o alta situatie cu respectivul pachet.”

Vitalie Mucan, consilier din partea PSRM-ului este cel care a adus platourile cu produse. Saptamana trecuta, tot el i-a de pomana primarului o pereche de cizme de cauciuc, un fierastrau si manusi, dupa ce Chirtoaca fusese surprins adunand crengi intr-un parc din capitala, in urma calamitatilor. Primarul Chisinaului a mai fost rasfatat cu alte premii, inclusiv o cupa cu noroi pentru starea proasta a drumurilor sau doua discuri de frana dupa publicarea filmuletului in care acesta se distra cu alti functionari in garajul primariei.