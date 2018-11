Cum a fost sarbatorit hramul de la Nisporeni. Ce spun oamenii care s-au adunat la concertul organizat de Plahotniuc: "El poate si fura, dar si face" - VIDEO

Inainte de aparitia lui Vlad Plahotniuc, scena a fost inconjurata de zeci de carabinieri si bodyguarzi. Democratul a urcat pe scena alaturi de cativa membri ai echipei sale de la Nisporeni, care s-au tot tinut sa-i aduca multumiri.

“Stiu ca nu va place sa va laud, multumim, Plahotniuc: Este o echipa extraordinara.“

Dupa discursuri, democratul a intrat in multime fiind inconjurat de mai multi de bodyguarzi, care nu ne-au lasat sa ne apropiem de el. Printre garzile de corp ai liderului democrat era si o femeie, care se dadea drept spectator si incerca sa dea indicatii echipei Pro Tv. Dupa ce a iesit din multime, Plahotniuc a intrat intr-un hotel. Pe langa artistii autohtoni, aseara, pe scena au urcat si interpreti de peste Prut.

Iar mai tarziu, atmosfera a fost incinsa de renumita artista din Romania, Delia. Veselie au facut si trupele din Franta si Italia, Ricchi e Poveri si Ottawan, cunoscute in intreaga lume. Paza a avut grija si de artisti si nu ne-a lasat sa intram in spatele scenei ca sa vorbim cu ei.

“Mie mi-au spus, sa nu va dau voie.”

Cei adunati la concert spun ca s-au bucurat de sarbatoare si ca nu le pasa cat a costat acesta, dar si de unde au fost luati banii. Totusi spun ca si-ar dori si drumuri mai bune, sau salarii mai mari.

"El fura, dar si face, ii drept ori nu.”

“Foarte frumos concert, ar trebui si salarii, pensii mai mari."

“-Ce a facut Plahotniuc in Nisporeni? -Multe a facut! - Ce anume?- Nustiu ca nu am fost in tara.”

Tot ieri a fost inaugurat si simbolul orasului Nisporeni, o moara de vant. Nu am reusit sa aflam cat a costat evenimentul, intrucat purtatorul de cuvant al democaratilor, Vitalie Gamurari ne-a spus nu stie si ca la aceasta intrebare ar trebuie sa raspunde autoritatile din Nisporeni, care nu ne-au raspuns la telefon.