Cum a zis, asa a si facut. Peretele bibliotecii din Costesti arata acum ca-n povesti, tanarul pictor care s-a ambitionat sa-si coloreze satul, a dus la bun sfarsit cea mai mare pictura murala din localitate - VIDEO

Asa arata peretele bibliotecii la ultima noastra vizita la Costesti. Si iata-l acum!

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “In doar o saptamana, peretele jerpelit al bibliotecii din Costesti s-a transformat in cel mai atractiv punct din sat. Localnicii, dar si orice alt vizitator care trece pe aici nu ezita sa-si faca poze si sa le plaseze cu mandrie pe retelele de socializare.”

Acum o luna, Alexei, se tot rotea in jurul bibliotecii inarmat cu o schita. A reusit sa faca totul exact asa cum si-a imaginat.

Alexei LUCA, STUDENT, PICTOR: “Tie iti place cum a iesit? Da, imi place, sunt multumit. M-am straduit.”

Nu a fost totul foaie-verde. A lucrat catarat pe o macara imprumutata de la primarie. N-a lasat pensula din mana nici cand termometrele ardeau la 40 de grade. Si nici cand doar luna si un reflector ii faceau lumina.

Alexei LUCA, STUDENT, PICTOR: “Am lucrat si noaptea ca sa reusesc, maine plec deja peste hotare unde am o comanda de pictura murala si m-am straduit sa inchei aici.”

Intr-un timp destul de scurt, studentul a reusit sa adune suma necesara pentru vopsele si pensule. Dupa ultimul reportaj la PRO TV, donatiile au curs mai repede.

Alexei LUCA, STUDENT, PICTOR: “Am colectat in jur de 500 de euro. Satenii nostri au donat mai mult.”

Bibliotecara e incantata de realizarea lui Alexei.

Maria BORTA, BIBLIOTECARA: “Este extraordinar, peretele este o opera de arta si asa si cictitorii sunt atrasi sa vina la biblioteca.”

Micii cititori confirma asta.

“Ne place foarte tare. Fata asta citeste aici. Te-a convins si pe tine sa citesti mai mult? Ei, cum sa va spun...”

Elemente sunt pe gustul fiecaruia.

“Mie imi place papagalul.”

Alexei Luca a pictat si statiile de la Costesti, iar satenii il tot lauda. Dar nu se incheie aici. Alexei vrea sa picteze si peretii liceului si a pus ochiul si pe alte cladiri care nu fac fata satului in starea in care sunt.

Si ce fel de pictor fara atelier? Alexei, student la Chisinau la Universitatea Ion Creanga, vrea sa se intoarca in sat ca sa-si faca sediul acolo. Primaria I-a dat o incapere distrusa din casa de cultura.

Alexei castiga bani din picturile murale pe care le realizeaza in tara sau peste hotare atunci cand este solicitat. Dar ceea ce face in satul sau, nu e pentru vreun castig, spune el, ci pentru ca sa lase in urma sa lucruri frumoase.