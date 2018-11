Cum ajung deputatii sa faca lobyy pentru Uzina de ciment de la Rabnita - mold-street.com

De aproape un an, cei doi producatori de ciment din Republica Moldova bat alarma si spun ca nu mai au in stoc rezerve de namol rosu (o materie prima) si solicita ajutor autoritatilor. In caz contrar intreprinderile ar putea sa isi sisteze activitatea. De vina sunt unele prevederi din legislatie prin care a fost interzis importul acestei materii prime, scrie mold-street.com.