Cum alegem ciupercile, pentru a nu ajunge la spital. Uitati de metodele traditionale, invatate de la bunici, despre cum depistam ciupercile otravitoare. Reguli de aur de la un expert

Cand mergeti in padure dupa ciuperci, pe langa un cos in care sa le puneti, aveti nevoie si de un bagaj imens de cunostinte despre ele. Altfel, riscati sa ajungeti la spital. Cea mai buna solutie este sa le culegeti, avand alaturi un specialist. Primul lucru pe care o sa vi-l spuna este ca trebuie sa va tineti departe de ...„buretele viperei“.

Stefan MANIC, BIOLOG: "Au la baza o volva… Doar o ciuperca poate duce la decesul a patru persoane. Nu exista vreun antidot.“

O alta specie care poate cauza intoxicatii seamana izbitor de mult cu champignonul. Pe de alta parte, una dintre cele mai inofesive ciuperci este hribul. Il puteti depista usor, daca va uitati la partea inferioara a palariei.

Stefan MANIC, BIOLOG: „Partea inferioara a palariei este in forma de burete. Al doilea semn distinctiv la hribi este palaria, ce trebuie sa fie carnoasa."

Daca, ascunsa in iarba, zariti aceasta ciuperca, o puteti pune in cos fara frica.

Stefan MANIC, BIOLOG: „In popor i se spune baloselul. Este comestibila doar in stare murata."

Exista si alte specii de acest fel.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „Aceasta ciuperca este numita lacalius piperatus, dar in popor i se mai spune „iutar“. Daca il gasiti in padure sa stiti ca este comestibil, doar ca, din cauza gustului iute, il puteti manca numai dupa ce este conservat."

Stefan Manic, biolog de aproape 50 de ani, a studiat zeci de specii de ciuperci si are tehnicile sale de a le cerceta, dar nu va recomanda sa faceti la fel.

Uitati de metodele traditionale, invatate de la bunici, despre cum depistam ciupercile otravitoare. Acestea nu functioneaza.

„Le punem cu ceapa, ca sa vedem daca se inegresc sau cum un tacam de argint. Multi cred in aceste stereotipuri, le consuma, iar apoi se imbolnavesc.„

Si, atentie, si ciupercile comestibile pot fi daunatoare. Asta, daca le culegeti din zonele poluate, inclusiv din parcurile din capitala ori din regiunile din apropierea statiilor PECO. Totodata, ciupercile inofensive, dar care sunt culese, fiind deja batrane, in stare de alterare, la fel pot provoca intoxicatii. Odata cu aparitia primelor simptome, adresati-va imediat la spital.

Nu le dati copiilor niciun fel de ciuperci. Si daca nu cunoasteti prea multe despre acestea, optati doar pentru cele crescute in sere si cumparati-le din locuri autorizate. Chiar si o doza de 10 grame de ciuperca otravitoare, poate fi fatala. Saptamana trecuta, o familie intreaga din Floresti a ajuns la spital, cu intoxicatii.

Cei doi copii, un baietel de 4 ani si o fetita de 8, nu au mai putut fi salvati si au murit. Mama lor a fost internata, fiind in stare grava. Potrivit datelor autoritatilor din sanatate, doar in acest an peste 40 de oameni s-au intoxicat cu ciuperci.