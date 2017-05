O scoala pentru un singur elev! Motivul pentru care un baietel invata singur intr-o scoala din Osetia de Nord: "Profesorul sta in poarta, iar eu bat mingea, apoi ne schimbam" - VIDEO

Cum ar fi sa fii singurul elev din toata scoala. Stie acest baiat dintr-un satuc, din Osetia de Nord. Soslan sta singur in banca si mereu vine cu temele pregatite, deoarece cu siguranta va fi chemat la tabla.

"Eşti premiant? - Da. - Cât va fi 7 ori 5? - 48. - Sigur? - 56."

La matematica spune ca se descurca mai greu, dar in schimb ii place limba si literatura rusa.

Aceasta profesoara activeaza de 50 de ani, dar i se intampla pentru prima data sa predea unui singur elev. Asa ca, a fost nevoita sa fie si pe post de profesor de educatie fizica...

"- Bate!- Cine stă la poartă când jucaţi fotbal? - Eu. Apoi, ne schimbăm. El stă în poartă, iar eu bat mingea."

Dar si profesoara de muzica.

Baiatul este singurul copil nu doar in scoala, dar si in sat. In speranta ca acesta va ramane sa locuiasca aici, autoritatile nu au inchis institutia. In tot satul, traiesc putin peste 100 de oameni, majoritatea batrani.