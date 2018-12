Cum arata bradul Executivului, care umeaza sa fie adus din Romania si instalat pe strada 31 august din capitala, la Targul de Craciun. Imagini, surprinse in Bucovina - VIDEO

Si in acest an vom avea 2 pomi de Craciun in centrul capitalei. Unul care va fi adus de Guvern la Targul de Craciun, iar altul care a fost instalat de primarie in Piata Marii Adunari Nationale. Guvernul a publicat imagini cu bradul din Bucovina care urmeaza sa fie taiat si transportat la Chisinau.