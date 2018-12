Cum arata cainele care a gasit craniul unui barbat intr-o padure din capitala. Ce spune stapanul patrupedului: "Am alergat dupa caine, credeam ca a luat urma unei pasari... a fost strasnic " - VIDEO

Roman DUMITRESCU, STAPANUL CAINELUI: "Am iesit cu sotia si cu cainele la plimbare. Noi des iesim impreuna in acest parc. La un moment dat, cainele a inceput sa alerge, credeam ca a luat urma unei pasari, dar am alergat dupa el. Peste 150 de metri am gasit acest craniu. L-am intors cu piciorul si mi-am dat seama ca osul apartine unui om. A fost stranic.. sotia s-a speriat. "

Autoritatile vin cu detalii noi in cazul craniului care a fost gasit ieri intr-un parc din sectorul Ciocana al capitalei. In padure au fost descoperite si niste haine, care ar apartine victimei. Oamenii legii spun ca osemintele ar sta acolo de cateva luni, nu mai mult de un an, insa nu se cunoaste o data concreta.

Ieri dimineata, un craniu uman a fost gasit de un caine intr-o padure din sectorul Ciocana al capitalei. Stapanul patrupedului a publicat imaginile pe internet si a alertat politia. Oamenii legii cerceteaza cazul.