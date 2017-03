Cum arata casa ministrului Agriculturii, Eduard Grama, retinut in aceasta dupa-amiaza intr-un dosar de coruptie - GALERIE FOTO

Eduard Grama a fost retinut de ofiterii CNA pentru 72 de ore in urma perchezitiilor de azi la sediul Ministerului Agriculturii.

Potrivit ofiterului de presa al CNA, Angela Starinschi, perchezitiile de la sediul ministerului Agriculturii au avut loc in dosarul privind tentative de instrainare a celor 30 de hectare de teren din comuna Stauceni.

Contactat de reporterul PRO TV, viceministrul Agriculturii, Iurie Usurelu a spus ca a ramas suprins de cele intamplat. Acesta ne-a mai spus ca a fost contactat de Eduard Grama si anuntat ca va asigura interimatul la functia de ministru.

"Este vorba de un dosar de anul trecut. Nu stie daca este implicat, in perioada in care am lucrat impreuna nu am observat ilegalitati. Am fost surprins de ce intamplate. Cred ca este vorba de o gestionare proasta a situatiei."







