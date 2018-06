Cum arata casa si cu ce avere vine Andrei Nastase la primarie - ZdG.md

Potrivit declaraţiei de avere depusă recent la Comisia Electorală Centrală (CEC), Năstase declară că, în 2017, nu a obţinut niciun venit din activitatea profesională. În schimb, acesta a obţinut 35 de mii de euro din vânzarea unui automobil, iar soţia şi copiii săi, care locuiesc în Germania, au adunat, în 2017, alte 77 de mii de euro din salariu şi indemnizaţii.

Andrei Năstase s-a lansat, oficial, în politică pe 13 decembrie 2015 odată cu alegerea sa în funcţia de preşedinte al Partidului „Platforma Demnitate şi Adevăr” (PPDA), apărut în aceeaşi zi prin preluarea şi redenumirea Partidului Forţa Poporului. La noul partid au aderat majoritatea liderilor Platformei Civice „Demnitate şi Adevăr”, apărută cu un an mai devreme, în februarie 2015. Platforma Civică şi, mai târziu, partidul condus de Năstase a organizat mai multe proteste antiguvernamentale la Chişinău în perioada anilor 2015—2016.

Până a intra în politică, Năstase, care este jurist de profesie, a fost procuror, până în 2000, apoi vicedirector la Air Moldova. În 2002 a devenit avocat, meserie practicată până la implicarea sa în politică. Năstase a fost unul dintre avocaţii oamenilor de afaceri Viorel şi Victor Ţopa, condamnaţi la închisoare în R. Moldova, dar care s-au refugiat în Germania. Victor Ţopa, proprietarul postului Jurnal TV, este şi naşul de cununie al lui Andrei Năstase. „Da, sunt finul lui Victor Ţopa. L-am cunoscut în 1998, iar în 1999 mi-a devenit naş de cununie. De atunci, suntem într-o relaţie foarte bună. Nu sunt însă dependent de el nici de altcineva. Mă ghidez de propriile principii. Victor şi Viorel Ţopa sunt însă doar victime ale regimului şi nu sunt nici pe departe oamenii pe care-i prezintă o parte din presă”, declara anterior Andrei Năstase pentru ZdG.

Cele „10 case” ale lui Năstase

Noul primar ales, Andrei Năstase, locuieşte într-un imobil din oraşul Codru, din componenţa municipiului Chişinău. Oficial, conform datelor cadastrale, imobilul valorează 2,23 milioane de lei şi are o suprafaţă de 156 m.p., fiind dată în exploatare în 2014. Casa este însă înregistrată pe numele mamei sale, Anna, de 79 de ani, care locuieşte în satul ei de baştină, Mândreşti, Teleneşti.

„Când am început să-mi construiesc casa, era o perioadă foarte tulbure, când m-am luat la luptă cu acest regim care, pe de o parte, îşi zicea pro-european, iar pe de altă parte, jefuia oamenii, îi deposeda de afaceri. Atunci am zis că, dacă ies în spaţiul public şi mă bat cu ei, atunci trebuie să mă protejez. N-am făcut nimic altceva decât să mă protejez şi mi-am protejat ceea ce aveam mai scump – casa familiei mele. Eu ţin foarte mult la casa părintească, la casa familiei pe care eu împreună cu soţia şi cu copiii mei am reuşit s-o avem. Dacă aş fi fost un angajat la stat, dacă aş fi trăit din banii primiţi de la stat, ar fi trebuit să dau socoteală – ce fac cu casa mea, cu banii mei. Dar atâta timp cât eu mi-am adus banii acasă, toţi banii pe care i-am făcut în străinătate, nu i-am dus în offshore-uri, şi după 12 ani de trăit într-un cămin studenţesc era absolut firesc să pot să am o casă, o masă, un loc în care să pot trăi cu familia mea”, explică Năstase de ce a înscris casa pe numele mamei sale pensionare.

