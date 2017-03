Cum arata depozitul de la Ciocana devastat anul trecut de un incendiu urias in urma caruia un pompier si-a pierdut viata: Autoritatile se pregatesc sa-l demoleze - GALERIE FOTO

Dimineata, 11 noiembrie 2016, ora 9:58 - momentul in care pompierii au fost alertati despre incendiul de la Ciocana.





Dupa ce flacarile au mistuit etajul 4, acolo unde au izbucnit initial, acestea s-au extins, iar flacarile au cuprins etajele 3 si 5.





Atunci, dupa ore in sir in care pompierii au incercat sa stinga incendiul au anuntat ca exista pericolul ca incaparea cuprinsa de flacari sa se prabuseasca.





Astfel, zona din preajma depozitului a fost incercuita, iar toate persoanele din apropiere au fost rugate sa se indeparteze de cladire.





Atunci, un pompier de 28 de ani si-a pierdut viata in timp ce incerca sa stinga focul, iar alti 5 colegi de ai sai au fost transportati la spital dupa ce s-au intoxicat cu fum.

Desi dupa indendiu autoritatile au anuntat ca depozitul urmeaza sa fie demolat, acesta exista si astazi.

Urmareste o galerie foto realizata de Constantin Grigorita: