Cum arata marcajul aplicat noaptea trecuta pe bulevardul Stefan cel Mare - GALERIE FOTO

De ieri seara, de la ora 22:00, pana in aceasta dimineata la ora 5:00, strada a fost inchisa in perimetrul Ismail - Puskin. In tot acest timp muncitorii de pe santier au aplicat marcajul rutier pe aceasta portiune. Sunt ultimele zile de pregatire a bulevardului central pentru inaugurarea, care ar trebui sa aiba loc pe 27 august, de Ziua Indepedentei.

Acum doua zile, primarul interimar Nistor Grozavu i-a acuzat pe cei de la transport de sabotaj, dupa ce darea in exploatare a fost amanata de mai multe ori. Potrivit sefului directiei transport, strada va fi gata pe 27 august.

Sursa poze: Pro TV.