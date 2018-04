Cum astazi este zi de munca, nu au stat acasa nici concurentii electorali. Dupa incendiile devastoare de ieri, Ceban sustine ca imediat ce va ajunge in fotoliul de primar, va inaspri controlul cu privire la tehnica securitatii - VIDEO

Ion CEBAN, CANDIDAT PSRM: ”Va garantez ca, imediat dupa ce voi prelua functia de Primar, va fi inasprit controlul asupra echipamentelor de protectie impotriva incendiilor in toate institutiile municipale, centrele comerciale, supermarketurile, pietele, statiile de autobuz.”

Ieri Ion Ceban si-a facut aparitia la Institutul de Zoologie al Academiei de Stiinte, in timp pompierii luptau cu flacarile. Acesta a avut grija sa-si i-a si fotograful cu el, ca mai apoi pozele sa fie publicate pe facebook. Acest lucru a fost criticat de contracandidatul sau la Primarie, Valeriu Munteanu.

Valeriu MUNTEANU, CANDIDAT PL: „Domnul umbla pe la alte obiecte incercand sa demonstreze ca este cu durerile oamenilor. Cred ca a avut indicatia de la binomul Plahotniuc sa iasa.”

Astazi Ion Ceban a organizat conferinta de prea in fata penetenciarului 13. Spune ca nu intamplator a ales aceasta locatie. Dupa ce a vorbit despre siguranta in timpul incendiilor, Ion Ceban a trecut la cea de prin parcuri si paduri, care in opinia lui este pusa in pericol de catre capuse.

Pe langa agentii de patrulare si carabinieri, Ion Ceban vrea ca zonele de agremenet sa fie monitorizate video.De asemenea intentioneaza sa lanseze un proiect municipal privind masurarea nivelului de radiatie si poluare a aerului.