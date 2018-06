Cum au fost instruiti absolventii de la un liceu din Soroca inainte de a incepe examenul de Bacalaureat: "Ceea ce tine de veceu, daca este cineva cu certificat, imi prezentati certificatul acum" - VIDEO

Directorul Liceului Constantin Stere, Soroca: "O sa primiti o foaie pe care veti semna ca voi nu aveti asupra voastra lucruri straine in afara de pix si apa. In rest, nu trebuie sa aveti nimic asupra voastra. O sa primiti 3 foi capsate, maculator. Cand o sa primiti testul sa verificati IDNP-ul din test, numele si prenumele. Noi o sa verificam si noi. Timp de o ora, nimeni nu iesa din sat, chiar daca vrei sa pleci acasa. Ceea ce tine de veceu, daca este cineva cu certificat, imi prezentati certificatul acum, ca eu sa stiu ce numar. Am si eu emotii, dar va rog sa respectati metodologia. "

Astazi, absolventii de licee din toata tara sustin examenul la limba de instruire. In timpul examenului elevii vor fi supravegheati de camerele video. Candidatii vor intra in sala doar cu un pix si buletinul de identitate.

Nici foi albe pentru ciorne nu vor avea voie sa aduca. Le vor primi pe loc la solicitare. Cei care vor fi avea asupra lor copiute risca sa nu-si mai vada diploma in acest an.