Ce spune Andrian Candu despre faptul ca Ilan Sor a obtinut certificatul de integritate, desi a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanata in dosarul de la BEM

S-a intamplat astazi in cadrul briefingului de presa al Partidului Democrat.

Intrebat cum comenteaza faptul ca Sor a primit certificatul de integritate, Candu a spus urmatoarele: „orice persoana are dreptul sa candideze, daca legea sau instanta de judecata nu-i interzice. Daca ar fi altfel, atunci ar fi un abuz si am putea considera aceste alegeri ca nu sunt libere.”

Asta desi, Andrian Candu a declarat, anterior, ca aceste certificate au fost necesare pentru ca oamenii ca Sor sa nu poata participa la alegeri.

Primarul de Orhei a fost retinut in mai 2015 in dosarul fraudelor de la BEM si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare in penitenciar de tip semi-inchis. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate.

In februarie curent, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul. De atunci sedintele de judecata au fost amanate de mai multe ori, ceea ce i-a facut pe expertii Centrului de Resurse Juridice sa afirme ca poate fi vorba despre un caz de justitie selectiva.