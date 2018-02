Cum comenteaza PD demisia lui Usatii: "Se datoreaza unei profunde impotente de a administra orasul Balti. Din gura lui Usatii vin numai mesaje din partea serviciilor secrete de acolo unde se afla acum"

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: "Evident sa folosesc cuvantul aberatie nu va spune nimic. Balti se confrunta cu o criza profunda de mai multi ani. Astfel de declaratie se datoreaza unei profunde impotente de administrare a acestui oras.

Am avut multe solictati din partea consiliului pentru solutionarea unor probleme. Speram ca autoritatile, locuitorii acestui oras vor gasi o solutie pentru a depasi aceasta criza. Noi salutam solutionarea problemei cu care se confrunta orasul Balti. Autoritatile si locuitorii trebuie sa gaseasca solutie. Problemele trebuie rezolvate. Daca esti incompetent nu poti sa dai vina pe altcineva."

Cat despre faptul ca Usatii spunea anterior ca Vlad Plahotniuc vrea sa plece din politica, dupa ce PD va face o coalitie cu PSRM, Sergiu Sarbi a spus ca: "Nustiu cat ar fi de corecte aceste declaratii, din gura domnului Usatii vin numai mesaje din partea serviciilor secrete de acolo unde se afla acum Usatii."

Orasul Balti ramane fara primar. Dat in cautare internationala de autoritatile de la Chisinau, Renato Usatii si-a anuntat demisia aseara prin skype, in cadrul unei emisiuni de la un post de televiziune. Usatii spune ca in ultimul timp colegii sai sunt presati, el nu poate reveni in tara, de frica sa nu fie retinut.



La sfarsitul lunii decembrie Renato Usatii spunea ca isi doreste un referendum pentru demiterea sa. Nu pentru ca si-ar dori sa plece din functie, ci sa demonstreze guvernarii ca are sustinerea locuitorilor.



Potrivit lui Renato Usatii interimatul va fi asigurat de Nicolai Grigorisin, care este acum viceprimar. Renato Usatii a castigat alegerile locale din Balti in 2015, obtinand peste 70 la suta din voturi. In vara anului 2016, Usatii a plecat la Moscova, iar ulterior pe numele sau a fost emis un mandat de arest, fiind dat si in cautare internationala. Renato Usatii este acuzat ca, in 2010, ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gherman Gorbuntov. Usatii se declara nevinovat.