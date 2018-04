Cum Dragutanu avea la BNM doua masini in caz ca una se strica, asa si Renato Usatii a inaintat doi candidati la functia de primar general al orasului Balti "in caz ca pe unul il exclude Plahotniuc cu Dodon" - VIDEO

Renato USATII, LIDER PN: "Noi paralel incepem colectarea semnaturilor pentru candidatul independent Elena Gritco, caci daca Plahotniuc cu Dodon o sa decida sa-l excluda pe Grigorisin, atunci va iesi Gritco."

Elena Gritco ar urma sa se inscrie independent in cursa, iar Nicolai Grigorisin a ajuns consilier in 2015 pe listele Partidului Nostru, iar in 2018 a fost numit viceprimar de Balti.





Acum trei ani, invitat la emisiunea In Profunzime, Dorin Dragutanu a fost intrebat de ce are nevoie de 2 masini de serviciu la BNM.

”- De ce aveti nevoie de 2 masini de serviciu?”

”- Da daca se strica una?”

”-Da daca se strica ambele?”

”-Inseamana ca suntem in criza de masini. Masinile au fost cumparate cu mult timp inainte. Nu sunt cheltuieli bugetare. Nu luam bani de la buget. Am facut profit.”

Dorin Dragutanu a fost Guvernator al Bancii Nationale a Moldovei din 6 noiembrie 2009 pana in aprilie 2016.