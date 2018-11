Cum este confectionat bradul care va ajunge in Piata Marii Adunari Nationale. Pomul de Craciun va putea fi folosit 7 ani. Estimarile producatorului, privind pretul acestuia - VIDEO

Denis Galeanu, directorul magazinului de brazi artificiali: "Am in mana acum una dintre cele 2 mii si ceva de crengi care vor fi asamblate in PMAN, pe bradul din carcasa metalica. El va forma invelisul verde al bradului. In PMAN va fi adusa carcasa dezasamblata, care va fi amplasata deja pe locul care va fi ales. Bradul este la ultima suta de metri, a ramas doar a-l vopsim. Cred ca in timpul apropiat va fi transportat."

Bradul artificial de 20 de metri va fi inagurat pe cinci decembrie in centrul capitalei, insa fara concert. Pomul de Craciun este produs in Moldova. Autoritatile locale spun ca vor plati 96 de mii de lei pentru brad. Restul banilor reprezinta o donatie din partea producatorului. Reprezentantii rimariei spun ca firma care doneaza bradul nu va beneficia de niciun fel de facilitati pentru asta.



Pentru procurarea bradului pentru acest an au fost alocate 200 de mii de lei, iar pentru instalatiile de Craciun in jur de 170 de mii.





Este pentru prima data cand vom avea in pom artificial in Piata Marii Adunari Nationale. Totodata inca un pom de Craciun va fi inagurat pe strada 31 august acolo unde Guvernul organizeaza Targul de Craciun.