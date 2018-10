Cum explica Dodon semnatura pe care si-a pus-o pe proiectul de legalizare a benzinariilor duty-free: "Acolo nu era scris duty-free" - Ziarul de Garda

„Am fost întrebat în septembrie ce cred despre benzinăriile duty-free şi am spus atunci că în calitate de economist sunt împotriva lor. Apoi am aflat că asta a intrat deja în vigoare şi că eu am semnat. Când am analizat legea, acolo nu era scris duty-free”, a menţionat Igor Dodon.

Preşedintele susţine că după ce a apărut articolul publicat de Ziarul de Gardă despre legalizarea benzinăriilor duty-free, acesta a luat legătura cu Ministerul Finanţelor pentru a clarifica situaţia.

„Le-am zis că dacă intră aceste scheme în vigoare, atunci vom avea minus 1,5 miliarde de lei în buget. I-am întrebat dacă ştiu ce înseamnă asta. Mi-au răspus că nici ei nu au observat şi că acesta nu era proiectul pe care l-au prezentat. Această normă a apărut în lectura a doua, atunci când cineva din deputaţi … Fără aprobarea Guvernului această lege este anticonstituţională pentru că duce la schimbarea bugetului. Am făcut o investigaţie şi ne vom adresa la Curtea Constituţională”, a adăugat Igor Dodon.





CITESTE MAI DEPARTE PE ZDG.MD