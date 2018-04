Cum fac haz internautii pe seama covorului din flori vii, care costa aproape doua milioane de lei - cadoul Silviei Radu pentru oraseni din banii lor. Imaginile care au devenit virale pe internet - GALERIE FOTO/VIDEO

Imaginile care au devenit virale pe internet:

Asa arata covorul:

Covor din flori vii care costa aproape doua milioane de lei a aparut ieri in fata catedralei. Violele care fac decorul au fost cumparate din Olanda. Silvia Radu s-a laudat ca ideea ii apartine. Dar banii nu i-a scos din buzunar, ci din bugetul orasului. Parcela se intinde pe o suprafata de 450 de metri patrati. Privite in ansamblu, acestea arata ca un covor traditional. Covorul din flori va mai ramane in fata catedralei timp de o saptamana dupa care vor fi scoase din ghiveciuri si plantate in parcurile din capitala, spun autoritatile.