Cum i-a faacut justitia milionari pe judecaatorii care au anulat alegerile - ZdG

Majoritatea judecatorilor care au participat la procesul de anulare a alegerilor locale din Chisinaau detin averi de milioane: case, apartamente sau masini scumpe. Unii dintre acestia au fost implicati si anterior in luarea unor decizii controversate, iar altii au fost promovati in sistem desi nu au avut punctaj maxim in cadrul concursurilor organizate de Consiliul Superior al Magistraturii.