Cum iarna se incapatineaza sa aduca zapada, satele sunt ingropate in noroi, iar localnicii se plang ca vor avea un Revelion sumbru. Cand ar putea sa ninga. Ce spun meteorologii - VIDEO

Tot e alb, pe camp, pe dealuri, imprejur in departare. Astfel erau iernile doar in pastelurile lui Vasile Alecsandri. Acum satele sunt ingropate in noroi, iar localnicii se plang ca vor avea un Revelion sumbru. Meteorologii nu prognozeaza zapada in urmatoarele zile, si nici in primele zile ale lui 2018.