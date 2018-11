Cum isi fac deputatii imagine electorala pe bani publici - VIDEO/ ZdG.md

In ultimele luni, deputatul democrat Constantin Tutu isi asuma tot mai multe merite pentru realizarea unor proiecte in cateva localitati din suburbia capitalei, cum ar fi reparatia drumurilor, iluminarea stradala sau lansarea rutelor de troleibuz. Ce nu spune Constantin Tutu in declaratiile publice si in postarile de pe Facebook este ca aceste proiecte sunt facute, de fapt, pe banii cetatenilor. Ziarul de Garda a analizat doar cateva actiuni cu tenta electorala pe bani publici.